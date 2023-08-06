LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak?
LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci nakil süreci başladı. Başvuru işlemlerini yapan adayların gözü LGS 2. nakil sonuçlarına çevrildi. İşte 2023 LGS 2. nakil sonuçları tarihi...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklanmıştı. Boş kontenjanların açıklanmasının ardından öğrenciler 31 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında nakil tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Lise 9., 10., 11. ve 12. Sınıf öğrencilerinin gözü "LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve erken açıklanır mı?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı...
LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI TAMAMLANDI
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında alındı.
LGS 2. nakil tercihleri https://e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden yapıldı.
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB LGS nakil ve yerleştirme takvimine göre; yerleştirmeye esas lise 2. nakil sonuçları, 7 Ağustos 2022 Pazartesi günü açıklanacak.
MEB 2023-2024 LİSE NAKİL TAKVİMİ
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24-28 Temmuz 2023
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 Temmuz- 4 Ağustos 2023
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023
LGS'DE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?
LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması 8-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yerleştirme süreci 18 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.