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LGS 2023 başvuruları ne zaman yapılacak? LGS sınav tarihi ve başvuru detayları açıklandı!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı başvuranlarının ne zaman yapılacağı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Öğrenciler, MEB tarafından yayımlanan başvuru kılavuzu sonrasında sınav tarihini görüntülemeye başladı. İşte, LGS başvuru tarihi ve detayları...

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  • LGS 2023 başvuru tarihi| Liselere Geçiş Sistemi LGS sınav başvuruları ne zaman yapılacak, nasıl yapılır?

    LGS 2023 SINAVI NE ZAMAN VE BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

    LGS 2023 başvuruları için öğrenciler heyecanla bekleyior. MEB tarafından yayınlanan kılavuza göre LGS sınav tarihinin belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kılavuzuna ilişkin yaptığı açıklamada "LGS kapsamında merkezi sınav, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde 4 Haziran 2023'te yapılacak. Sınav başvuruları, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler ile deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki öğrenciler hariç merkezi olarak Bakanlık tarafından 3-13 Nisan'da yapılacak" dedi.

    Açıklamaya göre LGS başuruları 3-13 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

     
  • LGS 2023 başvuru tarihi| Liselere Geçiş Sistemi LGS sınav başvuruları ne zaman yapılacak, nasıl yapılır?

    LGS'DE HANGİ KONULAR YER ALACAK?

    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası alınan karar gereği, 2023 LGS'de 8. sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını anımsatan Bakan Özer, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama 
  • LGS 2023 başvuru tarihi| Liselere Geçiş Sistemi LGS sınav başvuruları ne zaman yapılacak, nasıl yapılır?

    LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

    Kılavuza göre, sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

    Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

     
  • LGS 2023 başvuru tarihi| Liselere Geçiş Sistemi LGS sınav başvuruları ne zaman yapılacak, nasıl yapılır?

    BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

    Kılavuzda, resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.

    BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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