E okul sistemi üzerinden LGS sınavının ardından öğrenci ve velilerin nakil telaşları devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından LGS 3. nakil başvuruları dün e-Okul üzerinden alınmaya başlandı. Geride kalan yerleştirme, birinci ve ikinci nakil dönemlerinin ardından istediği liseye yerleşemeyen öğrenciler, 3. ve 4. nakil başvurularını yapacak. LGS 3. nakil başvuruları 31 Ağustos'ta sona erecek. İşte e-Okul giriş sayfası...

E OKUL SİSTEMİNE GİRİŞ

E-Okul için; yönetim bilgi sistemi ve veli bilgilendirme sistemi olarak iki giriş seçeneği bulunur. Veli bilgilendirme sisteminden veliler ve öğrenciler, öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabilirler. Yönetim bilgi sisteminden ise öğretmenler, okul idaresi tarafından kendilerine verilen şifreyi kullanarak giriş yapabilirler. Giriş yaptıktan sonra, öğrencilerin sınav notlarını sisteme yükleyebilirler.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

LGS 3. NAKİL BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas üçüncü nakil dönemi tercihlerini bugünden itibaren 31 Ağustos'a kadar yapabilecek.

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Tercih işlemleri, Bakanlığın http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas üçüncü nakil tercih sonuçları 3 Eylül'de ilan edilecek.

LİSE 2. NAKİL DÖNEMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Tercihte bulunan 1 milyon 12 bin öğrenciden 873 bin 472'si sınavsız, 123 bin 287'si sınavlı okullara olmak üzere 996 bin 759'u kayıt hakkı kazandı. Böylece tercih yapan öğrencilerin yüzde 98,5'i istediği bir ortaöğretim kurumuna yerleşti.

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