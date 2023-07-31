LGS nakil takvimi: LGS 3. tercihler ne zaman yapılacak?
LGS 3. tercih tarihleri merak konusu oldu. 1. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler LGS 3. tercih sürecinde şanslarını bir kez daha deneyecekler. Bu bağlamda gözler "LGS 3. tercihleri ne zaman yapılacak, 2. nakil başvuruları başladı mı?" sorusuna çevrildi. İşte, LGS nakil takvimi ile 3. tercih tarihleri...
LGS 1. nakil sonuçları 31 Temmuz itibarıyla erişime açıldı. LGS 2. tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından 3. tercihler için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan nakil takvimi ile LGS 3. tercihlerinin ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte, konuya dair detaylar haberimizde...
LİSE 2. NAKİL (3. TERCİH) TARİHLERİ
İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz-4 Ağustos'ta alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.
Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos'ta alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.