LGS birinci oturumu başladı - ADIYAMAN

Adıyaman'da, sınava girecek olan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre içeri alındı.Okul önünde öğrencisini bekleyen Mikail Karakuş AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pandemi sürecinde öğrencilerin zorunlu şartlarda çalıştığını söyledi.Liseye Geçiş Sistemi sınavına girecek olan öğrencilere başarılar dileyen Karakuş şöyle devam etti. " Benim oğlumda aynı sınava giriyor bütün öğrencilerin sınavı başarılı geçsin, Allah yardımcımız olsun hayırlısı ne ise ol olsun." şeklinde konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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