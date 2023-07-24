LGS boş kontenjan ve taban puanları 2023: LGS boş kontenjanlar, yüzdelik dilim ve taban puanları açıklandı mı?

LGS boş kontenjan ve taban puanları 2023: LGS boş kontenjanlar, yüzdelik dilim ve taban puanları açıklandı mı?

Lise tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS boş kontenjanlar, taban puanları ve yüzdelik dilimleri araştırması hız kazandı. Yerleşemeyen öğrenciler 24-28 Temmuz tarihleri arasında 1. nakil tercihlerini gerçekleştirebilecekler. Peki, 2023 LGS boş kontenjanlar, yüzdelik dilim ve taban puanları açıklandı mı? İşte, konuya dair detaylar...

LGS boş kontenjan ve lise taban puanları bilgisi henüz paylaşılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilerleyen günlerde LGS boş kontenjanları ve taban puanlarını açıklaması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi duyuru geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 95'İ YERLEŞTİ

Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 204 bin 812 kontenjanın 200 bin 310'u öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı % 97,80 olarak gerçekleşti.

Depremzede öğrenciler için ayrılan kontenjanların dışında, ilk yerleştirme döneminde;

Fen liselerindeki 40 bin 380 ve sosyal bilimler liselerindeki 10 bin 740 kontenjanın tamamı doldu.

Anadolu liselerinde bulunan 71 bin 90 kontenjana 70 bin 944 öğrenci yerleşti ve Anadolu liselerinin kontenjan doluluk oranı yüzde 99,79 oldu.

Anadolu imam hatip liselerinde bulunan 42 bin 76 kontenjana 40 bin 430 öğrenci yerleşti ve bu okul türünün kontenjanlarındaki doluluk oranı yüzde 96,09 oldu.