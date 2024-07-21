LGS lise taban puanları, boş kontenjanlar ve başarı sıralaması açıklandı mı?
LGS tercih sonuçları beklenirken, lise taban puanları, boş kontenjanlar ve başarı sıralamaları gündeme geldi. Lise LGS boş kontenjanlar ve taban puanları 2024, yerleştirme sonuçlarını bekleyen adaylar tarafından araştırılıyor. İşte MEB LGS Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi boş kontenjanlar ve taban puanları hakkında merak edilen bilgiler...
Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile LGS boş kontenjanları ve lise taban puanları, yerleştirme sonuçları adaylar ve veliler tarafından sorgulanmaya başlandı. LGS sonuç tarihi için geri sayım devam ederken 2024 lise boş kontenjan ve taban puanları gündeme geldi. Peki, MEB LGS Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi boş kontenjanlar belli oldu mu? İşte detaylar...
LGS 2024 BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS yerleştirme sonuçları ile boş kontenjan ve lise taban puanlar bilgisi de merak ediliyor. Lise LGS tercih sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Bununla birlikte LGS boş kontenjan ve bu yılın taban puanları bilgisinin de netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
LGS LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
28 Haziran- 16 Temmuz 2024: Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması,
28 Haziran-17 Temmuz 2024: Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması,
22 Temmuz 2024: Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların
İlan Edilmesi,
22-26 Temmuz 2024: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması,
29 Temmuz 2024: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
29 Temmuz-2 Ağustos 2024: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması,
05 Ağustos 2024: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı,
06-14 Ağustos 2024: Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen
Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması,
16 Ağustos 2024: İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları
Yerleştirmelerinin Tamamlanması,
19-23 Ağustos 2024: Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması,
26 Ağustos 2024: Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon
Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi,
09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı.