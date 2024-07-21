Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem LGS boş kontenjan ve taban puanları 2024: LGS lise taban puanları, boş kontenjanlar ve başarı sıralaması açıklandı mı?

        LGS lise taban puanları, boş kontenjanlar ve başarı sıralaması açıklandı mı?

        LGS tercih sonuçları beklenirken, lise taban puanları, boş kontenjanlar ve başarı sıralamaları gündeme geldi. Lise LGS boş kontenjanlar ve taban puanları 2024, yerleştirme sonuçlarını bekleyen adaylar tarafından araştırılıyor. İşte MEB LGS Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi boş kontenjanlar ve taban puanları hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2024 - 21:26 Güncelleme: 21.07.2024 - 21:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile LGS boş kontenjanları ve lise taban puanları, yerleştirme sonuçları adaylar ve veliler tarafından sorgulanmaya başlandı. LGS sonuç tarihi için geri sayım devam ederken 2024 lise boş kontenjan ve taban puanları gündeme geldi. Peki, MEB LGS Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi boş kontenjanlar belli oldu mu? İşte detaylar...

        2

        LGS 2024 BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        LGS yerleştirme sonuçları ile boş kontenjan ve lise taban puanlar bilgisi de merak ediliyor. Lise LGS tercih sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Bununla birlikte LGS boş kontenjan ve bu yılın taban puanları bilgisinin de netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

        3

        LGS LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

        28 Haziran- 16 Temmuz 2024: Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile
        Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması,

        28 Haziran-17 Temmuz 2024: Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması,

        22 Temmuz 2024: Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların
        İlan Edilmesi,

        22-26 Temmuz 2024: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
        Alınması,

        29 Temmuz 2024: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

        4

        29 Temmuz-2 Ağustos 2024: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının
        Alınması,

        05 Ağustos 2024: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı,

        06-14 Ağustos 2024: Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen
        Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması,

        16 Ağustos 2024: İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları
        Yerleştirmelerinin Tamamlanması,

        5

        19-23 Ağustos 2024: Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması,

        26 Ağustos 2024: Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon
        Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi,

        09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi
        ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi
        Başkan Biden ve gafları
        Başkan Biden ve gafları
        Fenerbahçe transferi bitirdi
        Fenerbahçe transferi bitirdi
        Çok ciddi sıcak hava alarmı!
        Çok ciddi sıcak hava alarmı!
        Resmen açıklandı: Artık listemizde yok
        Resmen açıklandı: Artık listemizde yok
        İstanbul Şile'de facia: İki kardeş boğularak can verdi
        İstanbul Şile'de facia: İki kardeş boğularak can verdi
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Habertürk'e konuştu
        Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Habertürk'e konuştu
        10 dakika içinde 7 öpüşme
        10 dakika içinde 7 öpüşme
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        43 yıl haksız yere hapis yatan kadın serbest bırakıldı
        43 yıl haksız yere hapis yatan kadın serbest bırakıldı
        "Gizli Servis Trump'ın koruma taleplerini reddetti"
        "Gizli Servis Trump'ın koruma taleplerini reddetti"
        4 lezzetimiz listede... En popüler salatalar!
        4 lezzetimiz listede... En popüler salatalar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC dönüşü konuştu
        Kimdi bu kolcular?
        Kimdi bu kolcular?
        Mavi ekran krizinin ardından...
        Mavi ekran krizinin ardından...
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Amrabat'tan flaş karar!
        Amrabat'tan flaş karar!
        Âşıklardan yeni pozlar
        Âşıklardan yeni pozlar
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?