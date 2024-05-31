LGS sınavında toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Açıklama geldi!
2 Haziran Pazar günü milyonlarca öğrenci hayalindeki liseye gidebilmek için LGS sınavına girecek. Bu kapsamda öğrenciler, sınav gününde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Beklenen açıklama Metro İstanbul'dan geldi. İşte, detaylar...
2 Haziran günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için Metro İstanbul'dan toplu taşımaya yönelik bir açıklama geldi. Milyonlarca öğrenci, bu zamana kadar sınav günü ücretsiz olan toplu taşımanın bu seneki durumunu merak ediyor. Peki, LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, detaylar...
2024 LGS SINAVINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre; 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek sınava girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri sınav yerlerine ulaşım için sınav belgelerini veya görevli belgelerini göstererek, sınav başlangıcının 2 saat öncesinden sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecek.
2024 LGS NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yapılan açıklamaya göre; öğrenci ve görevliler sınavdan iki saat önce ve iki saat sonra ücretsiz toplu taşımadan yararlanabilecek.
Buna göre; 2024 LGS birinci oturum saat 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak.