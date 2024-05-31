2 Haziran günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için Metro İstanbul'dan toplu taşımaya yönelik bir açıklama geldi. Milyonlarca öğrenci, bu zamana kadar sınav günü ücretsiz olan toplu taşımanın bu seneki durumunu merak ediyor. Peki, LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, detaylar...