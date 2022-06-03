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Haberler Gündem LGS günü toplu taşıma ücretsiz olacak mı? 5 Haziran Pazar toplu taşıma ücretsiz mi?
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LGS sınavı için toplu taşıma ücretsiz olacak mı? 5 Haziran Pazar toplu taşıma ücretsiz mi?

LGS sınavı için heyecan dorukta. 5 Haziran Pazar günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek sınava Türkiye genelinde toplamda 1.2 milyon 8.sınıf öğrencisinin katılım sağlayacağı bekleniyor. Sınava girecek öğrenciler ve yakınları "5 Haziran Pazar toplu taşıma ücretsiz mi?" Sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

LGS günü toplu taşıma ücretsiz olacak mı? 5 Haziran Pazar toplu taşıma ücretsiz mi?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek 8. sınıflara özel Liseye Geçiş Sınavı için geri sayım başladı. 5 Haziran Pazar günü düzenlenen LGS 17 bin 915 okulda yapılacak. Sınava girecek milyonlarca öğrenci ve aileler "LGS günü toplu taşıma ücretsiz olacak mı?" Sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, merak edilen soruların yanıtı?

LGS SINAVINA GİRECEKLERE ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Liselere Geçiş Sınavının yapılacağı 5 Haziran Pazar günü öğrencilere ve öğretmenlere toplu taşıma ücretsiz hizmet sunacak. Sınav giriş belgelerini gösteren öğrenciler ve sınavda görevli olduğunu belirten öğretmenler sınavdan 2 saat önce ve 2 saat sonra toplu taşımadan ücretsiz şekilde yararlanabilecek.

LGS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl 5 Haziran'da gerçekleştirilecek. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

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