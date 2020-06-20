LGS heyecanı - HAKKARİ/KARS/ORDU

Sınav binasına girişte el dezenfektanı kullanan öğrenciler evrak kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra salona girdi.Otizmli kızını sınava getiren Fevziye Çapık, "Çocuğum rahatsız onun için geldim, kızımı heyecanla bekliyorum Kur'an-i Kerim okuyorum, tedbirler nedeniyle bizi bahçeye almadılar, parkta oturuyoruz." dedi.Ordu'da Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu yapılıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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