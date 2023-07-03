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LGS 2. tercihler ne zaman? 2023 LGS tercihler başladı mı?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri bugün başladı. Binlerce lise adayı öğrenci, hayalindeki liseye gidebilmek için tercih yapacak. Herhangi bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler için LGS'de ikinci tercihleri de büyük bir öneme sahip. Peki, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ek tercihler ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

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  • LGS ikinci tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 lise nakil başvuru tarihi belli oldu mu? İşte son durum

    4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçis Sistemi sınavının sonuçları açıklandı. Binler lise öğrencisi tercihlerini bugün yapıyor. Hem veliler hem öğrenciler tarafından tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Yerleştiği okuldan memnun olmayan veya hiç bir liseye yerleşemeyen öğrenciler tarafından, “LGS’de ikinci tercihler ne zaman başlayacak?” sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte, LGS’de ek tercihlerin başlayacağı tarih...
  • LGS ikinci tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 lise nakil başvuru tarihi belli oldu mu? İşte son durum

    LGS TERCİH SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.
  • LGS ikinci tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 lise nakil başvuru tarihi belli oldu mu? İşte son durum

    LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

    Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercihleri bugün başladı ve 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar sürecek.

    Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24-28 Temmuz 2023
  • LGS ikinci tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 lise nakil başvuru tarihi belli oldu mu? İşte son durum

    Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

    Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31-04 Ağustos 2023

    Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023
  • LGS ikinci tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 lise nakil başvuru tarihi belli oldu mu? İşte son durum

    LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, tercihleri MEB tarafından açıklanan tarihleri içerisinde yapacak. 
  • LGS ikinci tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 lise nakil başvuru tarihi belli oldu mu? İşte son durum

    Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek.
  • LGS ikinci tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 lise nakil başvuru tarihi belli oldu mu? İşte son durum

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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