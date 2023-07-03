4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçis Sistemi sınavının sonuçları açıklandı. Binler lise öğrencisi tercihlerini bugün yapıyor. Hem veliler hem öğrenciler tarafından tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Yerleştiği okuldan memnun olmayan veya hiç bir liseye yerleşemeyen öğrenciler tarafından, “LGS’de ikinci tercihler ne zaman başlayacak?” sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte, LGS’de ek tercihlerin başlayacağı tarih...