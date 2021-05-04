LGS kapsamında merkezi sınava katılacak adaylar için mayıs örnek soru kitapçığı yayımlandı 0:00 / 0:00

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik 2018-2019 eğitim öğretim yılından beri her ay örnek sorular yayımlanıyor.

Mayıs ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5'er olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanan örnek sorulara "meb.gov.tr" ve "http://odsgm.meb.gov.tr/" adreslerinden erişilebiliyor.

Bu yılki sınav için örnek soru paketlerinden ilki 2 Aralık 2020, ikincisi 6 Ocak 2021, üçüncüsü 4 Şubat 2021, dördüncüsü 8 Mart 2021, beşincisi ise 9 Nisan 2021 itibarıyla 8. sınıf öğrencilerinin istifadesine sunulmuştu. Mayıs ayı örnek sorularıyla beraber Ekim 2018'den itibaren 8. sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 1105'e ulaştı.