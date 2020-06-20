LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi - ORDU

Ordu'da da öğrenciler, sabah saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi.Aileleriyle birlikte okul önüne gelen öğrencilerin maske kullanımına özen gösterdiği görüldü.Veliler çocuklarına sarılarak, onlara başarılar diledi. Yağış nedeniyle ailelerin bir bölümü araçlarda, bazıları ise şemsiye eşliğinde çocuklarını beklemeye başladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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