LGS kapsamındaki merkezi sınavda ikinci oturum başladı

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Sınav görevlileri tarafından öğrencilerin, birinci ve ikinci oturum arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyacakları şekilde gerekli tedbirler alındı. 45 dakikalık molanın sona ermesinin ardından öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde, bekletilmeden sınav salonlarına alındı.

Öğrenciler, sınav salonlarına tıbbi maskeyle girdi. Yerlerine oturmaları ve diğer öğrencilerle aralarında sosyal mesafe sağlanmasının ardından isteyen öğrenciler maskesini çıkarabilecek. Sınavda, soru kitapçıklarını dağıtan görevliler eldiven kullandı.

İkinci oturumda öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden oluşan 40 soruluk sayısal alan için 80 dakika süre verildi. İkinci oturum saat 12.50'de tamamlanacak.

Sınav bitiminde, tüm öğrenciler aynı anda dışarı çıkamayacak. Öğrenciler, binanın durumuna göre zaman aralıklarıyla, gerekirse sınıf sınıf olmak üzere, sosyal mesafeyi koruyacak şekilde önlemler alınarak sınav salonu ve binadan çıkarılacak.