LGS kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgelerini yayımladı.
Giriş: 24.05.2024 - 15:03 Güncelleme: 24.05.2024 - 15:03
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere "e-Okul" üzerinden ulaşılabilecek.
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.
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