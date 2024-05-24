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        Haberler Gündem Eğitim LGS kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı - Haberler

        LGS kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı

        Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgelerini yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 15:03 Güncelleme: 24.05.2024 - 15:03
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        LGS kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı
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        Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere "e-Okul" üzerinden ulaşılabilecek.

        Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.

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