LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

LGS tercih sayısı geçen yıl 20 olarak belirlenmişti. Bir adaya yerel yerleştirmede 5, merkezi yerleştirmede 10 ve eğer yapıyorsa yatılı yerleştirmede ise 5 olmak üzere en çok 20 tercih hakkı verilmişti.