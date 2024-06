LGS maratonu sona erdi: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı.

Merkezi sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda yapıldı.

Ayrıca özel durumları dolayısıyla 187 öğrenci evde veya hastanede sınava alındı. Görme engelli 82, az gören 292 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı.

LGS SORU VE VE CAVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Öğrencilerin talep etmesi durumunda soru kitapçıkları yarın verilebilecek. Bugün öğleden sonra, cevap anahtarının bakanlığın internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.