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LGS ne zaman? 2022 LGS giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen LGS başvuru süreci, 1-14 Nisan günleri arasında tamamlandı. Başvuruda bulunan öğrencilerin gözü 2022 Liselere Geçiş Sınavı LGS tarihine çevrildi. İyi bir liseye geçme hayali kuran 8.sınıf öğrencileri LGS giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. İşte, sınav tarihi ve konuyla ilgili merak edilenler…

  • 01
    LGS ne zaman? 2022 Liselere Geçiş Sınavı LGS tarihi: LGS giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Liseye Geçiş Sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2022 LGS sınav tarihi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in açıklamasının ardından netlik kazandı. 1 -14 Nisan tarihleri arasında başvuruları tamamlanan sınava katılım sağlayacak 8.sınıf öğrencilerinin gözü ” LGS ne zaman, giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? sorusuna çevrildi. İşte, Liseye Geçiş Sınavı 2022 LGS sınav tarihi…
  • 02
    LGS ne zaman? 2022 Liselere Geçiş Sınavı LGS tarihi: LGS giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    2022 LGS NE ZAMAN?

    Liseye Geçiş Sınavı 2022 LGS 5 Haziran tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek. Sınava Türkiye genelinde toplamda 1.2 milyon 8.sınıf öğrencisini katılım sağlayacağı tahmin ediliyor.
  • 03
    LGS ne zaman? 2022 Liselere Geçiş Sınavı LGS tarihi: LGS giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    LGS SINAV TARİHİ 2022

    LGS İlk Oturum: 5 Haziran 2022 Pazar - 09.30

    Liselere Geçiş Sınavı İkinci Oturum: 5 Haziran 2022 Pazar - 11.30
  • 04
    LGS ne zaman? 2022 Liselere Geçiş Sınavı LGS tarihi: LGS giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    SINAV İÇERİĞİ

    5 Haziran günü gerçekleştirilecek olan sınav iki oturum halinde aynı gün uygulanacak ve çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

    Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır. Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir. 
  • 05
    LGS ne zaman? 2022 Liselere Geçiş Sınavı LGS tarihi: LGS giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Liselere Geçiş Sınavı kılavuzuna göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak.  Bu tarih itibariyle okul müdürleri sınav giriş belgelerini mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.
  • 06
    LGS ne zaman? 2022 Liselere Geçiş Sınavı LGS tarihi: LGS giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
  • 07
    LGS ne zaman? 2022 Liselere Geçiş Sınavı LGS tarihi: LGS giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    SINAVDA DEĞİŞİKLİK YOK

    Bakan Özer, "LGS merkezî sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Geçen yıl olduğu gibi 2022 yılında da sınav uygulaması iki oturum hâlinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak" değerlendirmesinde bulundu.

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