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LGS ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM açıkladı: 2021 LGS süresi ne kadar?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) öncesi artık heyecan dorukta. 6 Haziran günü gerçekleştirilecek zorlu sınav öncesi milyonlarca öğrenci, sınavın ne zaman, saat kaçta başlayacağını ve süresinin ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte ayrıntılar...

LGS ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM açıkladı: 2021 LGS süresi ne kadar?

LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli türünde toplam 90 soru sorulacak. LGS ne zaman, saat kaçta düzenlenecek?

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

LGS 2021 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.

Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

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