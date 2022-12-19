2023 LGS NE ZAMAN?



Geçtiğimiz yıl 5 Haziran 2022 Pazar tarihinde uygulanan LGS sınavının, bu yıl 4 Haziran Pazar günü gerçekleşmesi bekleniyor.



Ancak MEB tarafından resmi açıklama yapılmadı ve seçim dolayısıyla LGS'nin tam olarak hangi tarihte yapılacağı henüz bilinmiyor.