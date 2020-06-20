LGS'nin birinci oturumu başladı - BOLU

AA

Bolu’da öğrencilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sınava gireceği okullara gelen öğrenciler, salonlara sırayla alındı.Sınav öncesi el dezenfektanları yapılarak, maske dağıtıldı. Öğrenciler daha sonra kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.Okulların önünde yoğunluğa neden olan velilere polis ile görevli öğretmenler tarafından sosyal mesafe ve maske kullanımı konularında sık sık uyarı yapıldı.Öte yandan, 50. Yıl İzzet Baysal Orta Okulu’nda sınava gelirken kimliğini unutan bir öğrenci, okulda görevli bir öğretmen ile birlikte evine kimliğini almaya gönderildi.Evinde ailesi bulunamayan öğrenci, daha sonra yeni bir kimlik çıkartılması için okuldan bir öğretmenin aracı ile il nüfus müdürlüğüne götürüldü.Kimliğini sınav giriş saati öncesinde çıkartamayan öğrenci sınava giremedi.