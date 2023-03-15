45 SORU YER ALIYOR!

2022-2023 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına yönelik yapılacak merkezî sınava ilişkin mart ayı örnek soruları, öğrencilerin erişimine açıldı. Örnek soru kitapçığında daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.