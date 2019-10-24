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LGS örnek soru kitapçığı yayımlandı! MEB 2020 LGS ne zaman?

2020 LGS tarihi bugün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. LGS tarihinin belli olmasının ardından ise sayısal ve sözel olmak üzere toplam 45 soruluk örnek soru kitapçığı yayımlandı. İşte LGS sınavına dair detaylar

LGS

LGS sınavı ne zaman? sorusu bugün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklama ile birlikte yanıt buldu. LGS sınavı yani Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava yönelik ilk örnek soru kitapçığı da bugün yayımlandı. Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

LGS NE ZAMAN YAPILACAK? 2020

Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak belirlendi. Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin iki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı.

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

2020 LGS sınavına öğrencilerin hazırlanmasına yardımcı olmak için MEB tarafından ilk LGS örnek soru kitapçığı yayımlandı. Kitapçığa aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

LGS ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN

LGS ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI HER AY YAYIMLANACAK

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2019 yılında öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamıştı. Öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılanan bu yeni uygulamaya, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayımlayarak devam edecek.

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