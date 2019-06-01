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LGS puan hesaplama nasıl yapılır? Lise taban puanları ve LGS puan hesaplama işlemi için tıklayın

LGS puan hesaplama işlemi bugün milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşen LGS (liseye geçiş sınavı) ardından en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte LGS puanınıza göre lise taban puanları

LGS puan hesaplama

LGS puan hesaplama nasıl yapılır? Soruları öğrenci ve velilier tarafından merak konusu oldu. 1 Haziran Cumartesi günü milyonlarca öğrenci liseye geçiş sınavına girerek ter döktü. Sınavın ardından ise öğrenciler lise taban puanlarını ve LGS puan hesaplama işlemini sorguluyor. İşte detaylar....

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

1- Öğrencilerin Ham Puanının Hesaplaması

Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.

2- Öğrencilerin Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) Hesaplaması

Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir.

Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.

LGS SINAV İTİRAZLARI

a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak
yapılabilecektir.

b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya T.C. Ziraat Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ya da şubeden, ayrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV
dâhil) yatırılması gerekmektedir.

c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul sistemi veya https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve
cevaplandırılmayacaktır.

e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

LİSE TABAN PUANLARI 2019

LGS puan hesaplama yapan öğrenciler lise taban puanları için de araştırmalarına devam ediyor. İşte 2019 lise taban puanları...

 

 

LGS tercihlerinin başlamasının ardından yayınlanan kılavuz içerisinde lise puanları da yer alacak. Sonuçlar 24 Haziran Pazartesi günü erişime açılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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