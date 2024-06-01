LGS sınav giriş belgesi sorgulama: LGS sınav giriş belgesi nereden alınır?
Yarın milyonlarca öğrenci istediği liseye gidebilmek için sınava giriyor. İki oturum şeklinde yapılacak LGS'ye girerken öğrencilerin sınav giriş belgelerini yanında bulundurmaları gerekiyor. Peki, 2024 LGS sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte, LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
2 Haziran günü milyonlarca öğrenci hayalindeki liseyi kazanmak için LGS'ye girecek. Öğrencilerin sınava girebilmesi için içinde sınav bilgileri olan giriş kağıdını alması zorunlu olarak tutuluyor. Sınav giriş belgesi almak için sistem 24 Mayıs'ta açıldı; sınava son dakikalar bile giriş kağıdı alınabilir. Peki, 2024 LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, LGS sınav giriş blgesi sorgulama...
2024 LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran Pazar günü yapılacak merkezî sınavın giriş bilgileri yayımlandı.
LGS kapsamındaki merkezî sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.
2024 LGS NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Merkezî Sınav; 02 Haziran 2024 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak.
Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika sürecek.