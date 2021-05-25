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LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2021 LGS sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?

2021 LGS sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Milyonlarca öğrenci Liseye Geçiş Sınavı'na katılım sağlayacak. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı LGS sınav giriş yerlerini yayınladı mı?

LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2021 LGS sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?

LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Sorusu öğrenciler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. 2021 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 6 Haziran'da gerçekleşecek. Peki, LGS sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman yayınlanacak?

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2021 LGS sınav giriş belgesi 27 Mayıs'ta e-okul sistemi üzerinden yayınlanacak. Belgeler sınav gününe kadar görüntülenebilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

E-OKUL VBS EKRANI

LGS NE ZAMAN 2021?

2021 MEB sınav takvimine göre LGS 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak.

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