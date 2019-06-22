LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak soruları çığ gibi büyümeye devam ediyor. Yaklaşık 2 milyon öğrenincinin katılımıyla 1 Haziran'da gerçekleşen LGS, büyük bir heyecanla sona erdi. Şimdi gözler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı oldu.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB 2019 sınav takviminde LGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrencilere duyurdu. Liseye Geçiş Sınavı sonuçlarının 24 Haziran Pazartesi günü belli olacak. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz internet sitemizden öğrenebileceksiniz.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercih kılavuzu için sonuçların açıklanması bekleniyor. LGS sonuçları 24 Haziran açıklanacak. Kılavuzun da hemen ertesi gün yayımlanması bekleniyor. Tercih başvurularının ise temmuz ayının ilk haftası başlaması bekleniyor.

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.