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LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS sınav tarihi 2022

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konu ile ilgili açıklama yaptı. Peki, LGS 2022 ne zaman yapılacak? İşte sınava dair tüm detaylar...

  • 01
    LGS sınav tarihi 2022: MEB Liseye Geçiş Sınavı LGS hangi tarihte yapılacak ve sınav tarihi değişti mi?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına dair bilgi almak isteyen öğrenciler internette araştırma yapıyor. 2021-2022 eğitim yılının ikinci döneminin gelmesi ile birlikte, öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alan LGS sınavı tarihleri ne zaman? İşte MEB 2022 LGS sınav tarihi...
  • 02
    LGS sınav tarihi 2022: MEB Liseye Geçiş Sınavı LGS hangi tarihte yapılacak ve sınav tarihi değişti mi?

    2022 LGS SINAVI NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 5 Haziran 2022 Pazar günü yurt genelinde düzenlenecek. Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak.
  • 03
    LGS sınav tarihi 2022: MEB Liseye Geçiş Sınavı LGS hangi tarihte yapılacak ve sınav tarihi değişti mi?

    LGS BAŞVURU TARİHLERİ 2022

    Öğrencilerin lise öğrenimini görmek için katılacağı LGS 2022 için başvurular, Nisan ayında alınacak. Geçtiğimiz yılda olduğu gibi bu sene de LGS başvurularının otomatik olarak alınması bekleniyor.
  • 04
    LGS sınav tarihi 2022: MEB Liseye Geçiş Sınavı LGS hangi tarihte yapılacak ve sınav tarihi değişti mi?

    LGS SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

    Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları için; 2020–2021 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma,

    Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencileri için; Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olma,
  • 05
    LGS sınav tarihi 2022: MEB Liseye Geçiş Sınavı LGS hangi tarihte yapılacak ve sınav tarihi değişti mi?

    Yurt dışında ise, e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler için; 2021–2022 Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığa bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma koşulları aranacak.

     

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