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        Haberler Gündem Eğitim LGS sınavı başladı: 1 milyon öğrenci sınava giriyor (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)

        LGS sınavı başladı: 1 milyon öğrenci sınava giriyor (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen merkezi sınav bugün gerçekleştiriliyor. 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvuru yaptığı sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda, yurt dışında 11 sınav merkezinde yapılıyor. Sınavın sözel alandan oluşan saat 09.30'da başlayan birinci oturumu sona erdi. Sayısal alandan oluşan ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 09:55 Güncelleme: 02.06.2024 - 11:13
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        LGS sınavı başladı: 1 milyon öğrenci sınava giriyor (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
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        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, bugün gerçekleştiriliyor.

        Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuru yaptı. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okulda 35 salonda yapılıyor.

        Ayrıca özel durumları dolayısıyla 187 öğrenci evde veya hastanede sınava alınıyor. Görme engelli 82, az gören 292 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı.

        LGS merkezi sınavına, isteyen öğrenciler girebiliyor. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek.

        Sınavda içerik, sınav süreleri ve soruların dağılımında değişiklik olmadı. Aynı içerikle sınav gerçekleştiriliyor.

        TÜM KONULAR SINAV KAPSAMINDA

        Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle LGS merkezi sınavında sadece birinci dönem konularından soru sorulmuştu. Bu yıl 8. sınıf sınav tarihine göre işlenen tüm konular, sınav kapsamında.

        Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunacak. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi ile en az iki koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak.

        İKİ OTURUM HALİNDE YAPILIYOR

        09.30'da başlayan merkezi sınavın birinci oturumu sona erdi . İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak. İki oturum halinde uygulanacak sınavda, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün tamamlanacak.

        Sınavın birinci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika olacak. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil soruları yöneltilecek.

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        İkinci oturum 40 soruluk sayısal alandan oluşacak. Öğrencilere 80 dakika sürenin verileceği bu oturumda, matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular sorulacak.

        Sınav puanı hesaplanırken, her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

        Öğrenciler, sınava fotoğraflı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleri ile alınacak.

        LGS SONUÇLARI 28 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK

        Sınav sonuçları, 28 Haziran'da açıklanacak ve aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak.

        Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

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