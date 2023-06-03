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2023 LGS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanacak olan merkezi sınav, 4 Haziran 2023 Pazar günü yurt genelinde yapılacak. 1 milyonu aşkın öğrencinin katılım göstereceği sınava ilişkin detaylar da araştırılmaya başladı. MEB'in açıklamasına göre, deprem bölgesindeki öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için bu yılki sınavda, 8'inci sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı ayrıca, sınavın iki oturum halinde uygulanacağını belirtirken sınav saati ve süresi ile ilgili detayları da paylaştı. Peki, LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

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  • LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? 2023 MEB LGS sınavı kaç dakika sürüyor ve kaç soru var?

    Ülke genelindeki 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik olarak uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 4 Haziran 2023 Pazar günü yapılacak. Toplamda 1 milyon 246 bin 429 öğrencinin katılacağı sınav, iki oturumda yapılacak. İlk oturumda 50, ikinci oturumda ise 40 soru adaylara yöneltilecek. Bu noktada, '2023 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve kaçta  bitiyor?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. MEB, sınav saati ile ilgili olarak önemli bir açıklama yaptı. Peki, LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek ve toplam kaç dakika sürecek? İşte detaylar
  • LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? 2023 MEB LGS sınavı kaç dakika sürüyor ve kaç soru var?

    ÖĞRENCİLER DİKKAT!

    Öğrencilerin, sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az 2 kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmaları gerekiyor.
  • LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? 2023 MEB LGS sınavı kaç dakika sürüyor ve kaç soru var?

    LGS KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

    Sınav, iki oturum halinde uygulanacak. Saat 09.30'da başlayacak sözel oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

    Saat 11.30'da başlayacak, matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği sayısal oturumda ise öğrencilere 80 dakika süre verilecek. İki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.
  • LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? 2023 MEB LGS sınavı kaç dakika sürüyor ve kaç soru var?

    CEVAP ANAHTARI, SINAV SONRASINDA YAYIMLANACAK

    Daha önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, sınav kitapçıklarını bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek. Sınavın ardından yarın öğleden sonra, cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.

    Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi, posta yoluyla gönderilmeyecek.

    Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.
  • LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? 2023 MEB LGS sınavı kaç dakika sürüyor ve kaç soru var?

    LGS'YE KAÇ ÖĞRENCİ GİRECEK?

    LGS merkezi sınavı, 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirilecek. İki oturumda toplam 465 bin 274 sınav görevlisi yer alacak.

    Merkezi sınav hazırlığı bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 246 bin 429 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Deprem bölgesindeki 256 bin civarındaki öğrenciden 67 bini, kendi talepleriyle 71 ilde sınava girecek. Geriye kalan tüm öğrencilerin sınav başvurusu, merkezi olarak gerçekleştirildi.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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