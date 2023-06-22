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LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş! 2023 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 4 Haziran Pazar günü ülke genelinde gerçekleştirildi. Sınavın geride kalmasıyla öğrenciler "LGS sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Gözler MEB'in 'Son dakika LGS sonuçları açıklandı' duyurusuna çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınav sonuçları sorgulama işlemlerinin "meb.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirileceğini açıklarken sonuçların açıklanacağı tarihi de duyurdu. İşte, 2023 LGS sonuç tarihi...

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  • LGS sonuç sorgulama MEB ekranı: 2023 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Haziran'da düzenlenen sınavın ardından sonuçlar beklenmeye başladı. Milyonlarca 8. sınıf öğrencisi sonuçların açıklanmasının ardından tercih sürecine başlayacak. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
  • LGS sonuç sorgulama MEB ekranı: 2023 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    LGS sonuçları 26 Haziran tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.
  • LGS sonuç sorgulama MEB ekranı: 2023 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    LGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

    LGS sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden erime açılacak. Ortaokul 8. sınıf öğrencileri T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile  LGS sınav sonuçlarını sorgulayacak.
  • LGS sonuç sorgulama MEB ekranı: 2023 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    LGS tercih tarihiyle ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz sene LGS tercih süreci 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
  • LGS sonuç sorgulama MEB ekranı: 2023 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    2023 LGS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

    LGS soru ve cevap anahtarı, sınavın tamamlanmasından kısa bir süre sonra www.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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