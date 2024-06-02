LGS soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2024 LGS soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 2 Haziran 2024 Pazar günü MEB tarafından uygulanıyor. Sınav gününün gelmesiyle beraber LGS soruları ve cevapları da en çok merak edilen konulardan biri oldu. Öğrenciler şimdiden MEB son dakika duyurusu ile LGS soruları ve cevapları anahtarı yayımlandı açıklamasını beklemeye başladı. İşte, MEB 2024 LGS sayısal-sözel soru ve cevap anahtarına ilişkin detaylar...
LGS için heyecanla beklenen gün geldi çattı. Tüm sene boyunca hayalindeki liseyi kazanabilmek için dur durak bilmeden sınava çalışan 8. sınıf öğrencileri 2 Haziran Pazar günü yurt genelinde düzenlenen sınavda ter döküyor. Peki, LGS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte, konuya dair detaylar...
LGS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Liselere Geçiş Sistemi sınavı soru ve cevap anahtarı henüz yayımlandı. 2024 LGS soru ve cevaplarının 2 Haziran 2024 Pazar günü öğleden sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından MEB'in resmi internet sitesinde yayımlanması bekleniyor. Ayrıca öğrenciler, daha önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da sınav kitapçıklarını bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sınavı sonuçları, 28 Haziran'da açıklanacak ve aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla liselere yerleştirme süreci başlatılacak.