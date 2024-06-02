LGS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Liselere Geçiş Sistemi sınavı soru ve cevap anahtarı henüz yayımlandı. 2024 LGS soru ve cevaplarının 2 Haziran 2024 Pazar günü öğleden sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından MEB'in resmi internet sitesinde yayımlanması bekleniyor. Ayrıca öğrenciler, daha önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da sınav kitapçıklarını bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek.