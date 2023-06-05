LGS için beklenen gün geldi çattı. Tüm sene boyunca iyi bir lise kazanabilmek için dur durak bilmeden sınava çalışan 8. sınıf öğrencileri hafta sonu yapılan sınavda ter döktü. Yurt genelinde milyonlarca adayın katılım sağladığı sınavın ardından en çok araştırılan konulardan biri de LGS soruları ve cevapları oldu. Peki, LGS soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte, 2023 LGS (sözel ve sayısal) soru ve cevap anahtarı hakkında bilgiler...