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LGS lise taban puanları açıklandı mı ve yüzdelik dilimler ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının 4 Haziran tarihinde tamamlanmasının ardından gözler LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlere çevrildi. LGS sınavı sayısal ve sözel olmak üzere iki oturum şeklinde uygulandı. Lise adayları tarafından merakla beklenen LGS sonuçları 26 Haziran tarihinde açıklanacak. İşte Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri...

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  • LGS taban puanları 2023: MEB ile LGS taban puanları açıklandı mı, yüzdelik dilimler ne zaman açıklanacak?

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  • LGS taban puanları 2023: MEB ile LGS taban puanları açıklandı mı, yüzdelik dilimler ne zaman açıklanacak?
  • LGS taban puanları 2023: MEB ile LGS taban puanları açıklandı mı, yüzdelik dilimler ne zaman açıklanacak?
  • LGS taban puanları 2023: MEB ile LGS taban puanları açıklandı mı, yüzdelik dilimler ne zaman açıklanacak?
  • LGS taban puanları 2023: MEB ile LGS taban puanları açıklandı mı, yüzdelik dilimler ne zaman açıklanacak?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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