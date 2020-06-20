LGS tedbirleri - MALATYA

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Malatya'da ortaokulların çevresinde sınava saatler kala tedbir alan güvenlik güçleri, olası herhangi bir olumsuzluğa karşı görev yaptı. Sınav öncesinde aileleriyle okula getirilen öğrenciler ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında salonlara geçti.Öte yandan, kentte saatler 09.30'u göstermesiyle beraber tedbirler kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması da uygulanmaya başlandı. Uygulamanın başlamasıyla birlikte kentin işlek noktalarındaki araç trafiğinde ciddi bir azalmanın olduğu görüldü.Battalgazi ilçesi Atatürk Ortaokulu'nda, okul bahçesine güvenlik şeridi çekildi. Veliler ise okul bahçesine alınmadı.Öğrenciler yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, okul bahçesinde şeritlerin içinde sosyal mesafeyi dikkate alarak, sınav merkezlerine girdi.Kentte 17 bin 610 öğrenci, 225 binada, 1161 salonda, LGS sınavına girdi.Emniyet ekipleri ise okul çevreleri, kavşaklar ve ana arterlerde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında gerekli tedbirleri aldı.