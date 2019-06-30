LGS tercih dönemi başladı. MEB Tercih robotu, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı. Öğrenciler için tercih rehberleri ile birlikte bir de bu yıl ilk kez bir tercih robotu da kullanıma sunuldu. LGS tercihleri ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? İşte MEB'in yayınladığı tercih takvimi

LGS TERCİH ROBOTU YAYINLANDI

2019 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları da paylaşıldı. Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.

Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke genelinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek.

Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabilecek. Tarama sonunda oluşan listelerde merkezi sınav puanı ile öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının tercih kodu, okul adı, türü, öğretim süresi, öğretim şekli, pansiyon durumu, yabancı dili, kontenjanı, adresi, 2018 yılı en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerine ulaşılabiliyor.





YEREL YERLEŞTİRMEDE TERCİH İŞLEMLERİ

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde ise öğrenci TC kimlik ve okul numaraları ile öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listeleniyor. Listelerde her bir okulun tercih kodu, okul adı, türü, öğretim süresi, öğretim şekli, pansiyon durumu, yabancı dili, kayıt alanı, kontenjanı ve adres bilgilerine ulaşılabiliyor.

YEREL YERLEŞTİRME TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

MERKEZİ YERLEŞTİRME TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

TANIMLAR VE KISALTMALAR Merkezî Sınav Puanı Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile meslekî ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirmede kullanılan Bakanlıkça yapılan merkezî sınav puanını, Merkezî Yerleştirme Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yapılan yerleştirmeyi, Okul Başarı Puanı (OBP) Ortaokulun 6, 7 ve 8'inci sınıf seviyesinde alınan yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması ile elde edilen ve virgülden sonra dört basamak yürütülen puanı, Ortaöğretim Kayıt Alanı Eğitimde süreklilik ve coğrafi bütünlük esasına dayalı olarak öğrenci sayısı, okul türü, kontenjan ve donanımları göz önünde bulundurularak il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce ortaokul ve liselerin birbirleri ile eşleştirildiği ve tercihe bağlı olarak kayıt yapılabilecek farklı ortaöğretim kurumlarından oluşturulan alanı, Yerel Yerleştirme Ortaöğretim kayıt alanları dikkate alınarak, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam- devamsızlık kriterleri ile okullara yapılan yerleştirmeyi, Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) Derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık toplam ders saati sayısına bölümü ile elde edilen ve virgülden sonra dört basamak yürütülen puanı, Yetenek Sınavı Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yerleştirme için okullarca yapılan seçme sınavını, Mülakat Sınavı Meslekî ve teknik Anadolu liselerinin merkezî yerleştirme ve mülakat ile öğrenci alan yiyecek ve içecek hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri ile eğlence hizmetleri alanlarına merkezî yerleştirmeden sonra öğrenci seçimi için yapılan sınavı,

TARİH İŞLEM 24 Haziran 2019 Merkezî Sınav Puanlarının İlanı 25 Haziran 2019 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı 27 Haziran-12 Temmuz 2019 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların □ş ve □şlemler□n□n ve kayıtlarının tamamlanması 01-12 Temmuz 2019 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması 22 Temmuz 2019 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi 29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 05 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı 05-08 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 10 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı 19-23 Ağustos 2019 Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması 26-29 Ağustos 2019 Yatılılık Alınması Başvurularının Okul ve Kurumlarca 06 Eylül 2019 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi 09 Eylül 2019 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

GENEL AÇIKLAMALAR

- Merkezî Yerleştirme, merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile meslekî ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda Merkezî Sınav Puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.

- Yerel Yerleştirme, okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecektir.

- Güzel Sanatlar L□seler□, Spor L□seler□, Klas□k Sanatlar ve Mus□k□, Görsel Sanatlar ve Spor Programı/Projes□ Uygulayan Anadolu İmam Hat□p L□seler□ne yerleştirme iş ve işlemleri ile öğrencilerin okullara kayıtları 12 Temmuz 2019 tarihine kadar (saat 17.00) tamamlanacaktır. ç) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel ortaöğretim kurumları, Merkezî Sınav Puanı esas alınarak kendi yönetmeliklerine göre öğrenci alabilecektir. 2019/2020 eğitim ve öğretim yılı için özel okul kayıt işlemleri, 27 Haziran-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir. Yerleştirme sonuçları aynı eğitim-öğretim yılı için geçerli olacaktır. Özel Öğretim Kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacaktır. Ancak öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecektir.

- Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri, kayıt kabul şartlarını taşımaları hâlinde sınavla öğrenci alan okullar için tercihlerini bu kılavuz ekinde yer alan “Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurt Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Tercih Ön Çalışma Formu Ek‐2”yi doldurarak yapacaktır. Öğrencilerin doldurdukları formu, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:8 (06500) Teknikokullar - Yenimahalle/ANKARA adresine 12 Temmuz 2019 tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca ilgili öğrencilerin, yerleştirmeye esas başvuruları için tercihlerini, yerleştirme takviminde belirtilen tercih süresi içinde göndermeleri gerekmektedir. Tercihlerden ve olabilecek diğer gecikmelerden öğrenci velisi sorumlu olacaktır.

-) Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için yerleştirme talebinde bulunmaları hâlinde, ikamet adresleri dikkate alınarak İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacaktır.

- Yurt dışından sınava giren öğrenciler, e‐Okul sisteminde kayıtlı ise tercihlerini http://www.meb.gov.tr adresinden yaparak, okul müdürlüklerine onaylatacaktır. Bu imkânı olmayan yurt dışındaki öğrenciler ise sınavla öğrenci alan okullar için tercihlerini bu kılavuz ekinde yer alan “Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurtdışından Başvuran Öğrenciler İçin Tercih Ön Çalışma Formu Ek‐2” formunu doldurarak yapacaktır. Öğrencilerin doldurdukları formu, yerleştirme için 12 Temmuz 2019 tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:8 (06500) Teknikokullar - Yenimahalle/ANKARA adresine göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca ilgili öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil başvuruları için tercihlerini, yerleştirme takviminde belirtilen tercih süresi içinde göndermeleri gerekmektedir. Tercihlerden ve olabilecek gecikmelerden, öğrenci velisi sorumlu olacaktır.

- Öğrenci velisi, tercih ve yerleştirme ile ilgili her tür yazışmada; tercih işlemini yaptığı okulun il/ilçe kurum adı ve kodunu, öğrencinin adını‐soyadını, TC kimlik numarasını, yabancı uyruklu ise öğrenci kayıt numarasını ve açık adresi ile cep telefon numarasını yazacaktır.



- Yurt dışında 8’inci sınıfı bitiren öğrencilerin “Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullara” yerleştirme işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 27’nci Maddesi ikinci fıkrası hükümleri çerçevesinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yapılacaktır.

- Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından 01-12 Temmuz 2019 (17.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

- Öğrenci velisi ve diğer ilgililer bu kılavuzda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılacaktır.

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