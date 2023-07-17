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        LGS tercih sonuçları bekleniyor! 2023 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

        LGS tercih sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı duyurularına çevrilmiş durumda. Tercih sürecinde son günlere girilmesiyle "LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündeme geldi. İşte, 2023 LGS tercihlerinin açıklanacağı tarihe ilişkin detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 22:47
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        LGS tercih süreci 3 Temmuz tarihi itibarıyla başladı. 8. sınıf öğrencileri aldıkları puanlara ve başarı sıralamalarına göre tercihlerini yapıyorlar. Tercih sürecinin sona ermesine artık sayılı günlerin kalmasıyla gözler "LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin güncel bilgiler...

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        LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

        LGS tercih kılavuzuna göre, lise tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. İşlemler son gün saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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        LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar24 Temmuztarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

        MEB DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

        LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak.

        LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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        LGS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

        OHAL kapsamında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2022-2023 öğretim yılında 5 Şubat 2023'te 8. sınıflarda kayıtlı olan öğrencilerin liselere yerleştirilmesinde "pozitif ayrımcılık" uygulanacak.

        Bu illerdeki öğrenciler, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercihleri sırasında 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamlamış oldukları illerde mevcut ortaöğretim kayıt alanlarına göre tercihte bulunabilecek.

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        Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etmiş ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin, bulundukları il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

        Tercih döneminde merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 olacak şekilde ek kontenjan verilecek.

        Ek kontenjanlara yerleştirme işlemleri merkezi yerleştirme esasları çerçevesinde puan üstünlüğü ve tercih önceliğine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas nakillerde ve sonraki tüm nakil işlemlerinde ek kontenjan kullanılmayacak.

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