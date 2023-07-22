LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? Gözler MEB duyurusunda!
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 4 Haziran tarihinde tamamlanmıştı. LGS sonuçlarının ilan edilmesi ve 3 - 19 Temmuz tarihleri arasında tercih sürecinin tamamlanmasıyla LGS tercih sonuçları gündemdeki yerini aldı. İşte 2023 MEB ile LGS tercih sonuçları hakkında merak edilenler...
4 Haziran tarihinde iki oturum şeklinde gerçekleştirilen LGS'de sonuçların açıklanması ve tercih işlemlerinin sona ermesiyle tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin araştırmalar hız kazandı.Peki, "LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 LGS tercih sonucu sorgulama ekranı...
LGS TERCİHLERİ SONA ERDİ
LGS tercih süreci, 3-19 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı.
LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!
Millî Eğitim Bakanlığınca, 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 3 Temmuz Pazartesi ve 19 Temmuz Çarşamba tarihleri arasında yapılabilecek.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar24 Temmuztarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.