Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Eğitim LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MEB LGS tercih sonuç sorgulama sayfası!

        LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MEB LGS tercih sonucu sorgulama ekranı

        Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercihlerinin gün itibariyle sona ermesi dolayısıyla öğrenciler tercih sonuçlarına dair araştırmalara başlamış durumda. Konuyla ilgili olarak en çok; LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanacak sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, ayrıntılar...

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye'nin dört bir yanında 4 Haziran tarihinden düzenlenen LGS ile ilgili resmi açıklama gelmiş ve sonuçlar adaylarla paylaşılmıştı. Yapılan açıklamanın ardından tercih sürecine başlayan öğrenciler; şimdi tercih sonuçlarının ne zaman ve hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. İşte, detaylar...

        2

        LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!

        Millî Eğitim Bakanlığınca, 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 3 Temmuz Pazartesi ve 19 Temmuz Çarşamba tarihleri arasında yapılabilecek.

        3

        LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

        4

        LGS TERCİH SONUÇ TARİHİ

        Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Körfez'den 20 yılda 12.3 milyar dolar geldi
        Körfez'den 20 yılda 12.3 milyar dolar geldi
        Kiracısını öldüren ev sahibi, çember daralınca teslim oldu!
        Kiracısını öldüren ev sahibi, çember daralınca teslim oldu!
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        "Bursaspor'un sesini duyun!"
        "Bursaspor'un sesini duyun!"
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Termometreler 40'ın üzerine çıktı: Sıcak hava can aldı!
        Termometreler 40'ın üzerine çıktı: Sıcak hava can aldı!
        Mert Müldür derbisi!
        Mert Müldür derbisi!
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı