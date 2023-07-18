LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2023 lise tercih sonuç tarihi
LGS tercih süreci devam ediyor. Tercihlerin sona ermesiyle birlikte gözler LGS tercih sonuçlarına çevrilecek. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB tarafından kamuoyuyla paylaşılan LGS tercih sonuç tarihi...
LGS tercih heyecanı devam ediyor. Yarın yani 19 Temmuz Salı günü ise LGS tercih süreci sona erecek. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte lise tercih sonuç tarihi...
LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!
Millî Eğitim Bakanlığınca, 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 3 Temmuz Pazartesi ve 19 Temmuz Çarşamba tarihleri arasında yapılabilecek.
LGS TERCİH SONUÇ TARİHİ
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.