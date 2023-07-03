LGS tercih heyecanı bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından tercih kılavunuzun yayınlanmasının ardından bugün ise LGS tercihleri başlıyor. Bugün tercih yapacak olan öğrenciler ise heyecan içerisinde sonuçların açıklanacağı tarihi merak edip araştırıyor. MEB tarafından sonuçların açıklanacağı tarih önceden ilan edildi. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte lise tercih sonuç tarihi...