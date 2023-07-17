4 Şurada Paylaş!









LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN