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        Haberler Dünyadan Liam Payne ile Kate Cassidy'nin romantik tatiline hastalık engeli - Magazin haberleri

        Liam Payne ile Kate Cassidy'nin romantik tatiline hastalık engeli

        Sevgilisi Kate Cassidy ile aşklarının birinci yıl dönümünü kutlamak için İtalya'nın Como Gölü kıyılarında tatile çıkan Liam Payne, kısa bir süre sonra sağlık problemleri yaşayınca hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, tedavi altına alınan Payne'in evine yani İngiltere'ye dönmesine izin vermedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 11:27 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:27
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        Üyesi olduğu 'One Direction' adlı müzik grubuyla tanınan Liam Payne, sevgilisi Kate Cassidy ile birlikte aşklarının birinci yıl dönümünü kutlamak için İtalya'nın Como Gölü kıyılarında tatile çıktı.

        ABD'yi terk edip, İngiltere'ye yerleşen çiftin tatilinin ilk günleri güzel geçti. Ancak grubun dağılmasından sonra diğer arkadaşları gibi kariyerini yalnız başına sürdüren Payne'in aniden böbrek ağrıları başladı. Hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki Liam Payne, tedavi altına alındı.

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        DOKTORLARI İZİN VERMEDİ

        Doktorları Liam Payne'in ağrılarını kesse de bu atakların kesin nedenini hemen bulamadı. Bunun için de genç şarkıcıya çeşitli testler uygulamaya karar verildi.

        Durum böyle olunca doktorlar, Payne'in evine, yani İngiltere'ye dönmesi yerine hastanede kalmasını önerdi. Aşk tatili kabusa dönen Liam Payne de sevgilisi Kate Cassidy ile birlikte İtalya'da kaldı.

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        "HEPİMİZ BÜYÜK BİR ENDİŞE İÇİNDEYİZ"

        Genç şarkıcının endişeli annesi Karen Payne ise İngiliz basınına konuştu. 62 yaşındaki Payne, "Hepimiz büyük bir endişe içindeyiz. Bu korkunç bir durum. Oğlum şu an Milano'da ve bir hafta daha orada kalacak. Kendimi çaresiz hissediyorum. Bütün yapabileceğimiz burada oturup, beklemek ve onun için en iyisinin olmasını dilemek" diyerek, üzüntüsünü ifade etti.

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        "DURUMU KÖTÜ AMA HASTANEDE EMİN ELLERDE"

        Payne'in bir arkadaşı da şarkıcının kötü durumda olduğunu ama yine de hastanede emin ellerde bulunduğunu belirtti. Söz konusu kaynak, "Doktorlar bu hastalığın altında yatan nedeni bulacaklar. Liam da en az bir hafta daha hastanede kalacak" açıklamasını yaptı.

        Payne'in arkadaşı, doktorların şarkıcıyı sıkı takibe aldığını belirtip, "Mümkün olan her testi ve tetkiki yapacaklar. Doktorlar bu dayanılmaz böbrek ağrısının altında yatan ve giderek kötüleşen bir olasılık üzerinde duruyorlar" dedi.

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        TURNESİNİ İPTAL ETMİŞTİ

        Ayrıca Payne, geçtiğimiz ay da ciddi bir böbrek enfeksiyonu nedeniyle Güney Amerika'da çıkacağı turneyi iptal etmişti. Liam Payne, bir süre hastanede tedavi görmüştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Liam Payne
        #Kate Cassidy
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