Liaoning Hongyun - Hubei Zhongbo düellosu

Liaoning Hongyun ve Hubei Zhongbo, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:30. 25 puanlı Liaoning Hongyun 7. sırada bulunuyor, Hubei Zhongbo 36 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Liaoning Hongyun, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Hubei Zhongbo, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 525 kodlu maçı oynayanlar; Liaoning Hongyun galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Hubei Zhongbo galibiyet oranı 0.00.

Liaoning Hongyun son hafta oynanan Hubei Zhongbo maçında 3-2 kazandı.

Hubei Zhongbo ise Liaoning Hongyun maçında 3-2 yenildi.

Liaoning Hongyun, evinde 5 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 3 gol yedi.

Hubei Zhongbo, dış sahada 2 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hubei Zhongbo 10 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ