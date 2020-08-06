Liberman’dan Tel Aviv Belediye binasının

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Liberman’dan Tel Aviv Belediye binasının "Lübnan bayrağıyla aydınlatılmasına" tepki

Eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Beyrut Limanı'nda salı günü meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açan patlama nedeniyle Tel Aviv belediye binasının Lübnan bayrağıyla aydınlatılmasını ihanet olarak değerlendirdi.

Liberman’dan Tel Aviv Belediye binasının
AA

İsrail Evimiz Partisi Başkanı ve eski Savunma Bakanı Liberman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan’a insanı yardım teklifinde bulunmanın insani bir durum olduğunu ancak belediye binasının Lübnan bayrağıyla aydınlatılmasının ihanet olduğunu belirtti.

Liberman, "Tel Aviv Belediye Başkanı'nın (Ron Huldai),kentin belediye binasını bir dayanışma göstergesi olarak Lübnan bayrağıyla aydınlatmaya karar vermesi, kesinlikle bir ihanettir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Rabin Meydanı'ndaki Tel Aviv Belediye binası, dün akşam Beyrut Limanı'nda salı günü meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açan patlama nedeniyle Lübnan bayrağıyla aydınlatılmıştı.

Belediye Başkanı Huldai, "İnsanlık her tür çatışmadan önce gelir. Kalbimiz, büyük bir felaket yaşayan Lübnan halkıyla beraberdir." ifadelerini kullanmıştı.

Eski Adalet Bakanı Ayelet Şaked ile İsrail’e bağlı Kudüs İşleri Bakanı Rafi Peretz de belediye binasının Lübnan bayrağıyla aydınlatılmasına tepki göstermişti.

İsrail, Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından Lübnan'a yardım teklifinde bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi ile Savunma Bakanı ve koalisyon ortağı Benny Gantz, Lübnan'a uluslararası aracılar üzerinden tıbbi ve insani yardıma hazır olduklarını belirtmişti.

Söz konusu bakanlar tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail'in ayrıca aracısız acil yardıma da hazır olduğu kaydedilmişti.

Adının açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililer de daha önce yaptıkları açıklamada, İsrail'in Beyrut'taki patlamayla ilgisinin olmadığını iddia etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Düşmanların üzerimizdeki baskısı çok ağır
DÜNYAİran Cumhurbaşkanı Ruhani: Düşmanların üzerimizdeki ...
Son dakika haberi MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz
DÜNYAMSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz
Beyrut'ta yaralanan Türk vatandaşı: Hayatta kaldığıma inanamıyorum
DÜNYABeyrut'ta yaralanan Türk vatandaşı: Hayatta kaldığıma ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya'yı ziyaret edecek
DÜNYADışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya'da
Libya Ordusu: Wagner unsurları Cufra'dan Sirte'ye geçiyor
DÜNYALibya Ordusu: Wagner unsurları Cufra'dan Sirte'ye ...
Hariri suikastında karar davası ertelendi
DÜNYAHariri suikastında karar davası ertelendi
Tel Aviv Belediye binası Lübnan bayrağıyla aydınlatıldı
DÜNYATel Aviv Belediye binası Lübnan bayrağıyla ...
Trump: Bazıları saldırı olduğunu düşünüyor, bazıları düşünmüyor
DÜNYATrump: Bazıları saldırı olduğunu düşünüyor, bazıları ...
Son dakika! Kovid-19 üç ülkede 3 bin 170 can aldı!
DÜNYAKovid-19 üç ülkede 3 bin 170 can aldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hiroşima mesajı
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hiroşima mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X