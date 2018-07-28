Libertad - Cerro Porteno maçı rakamları

Libertad ve Cerro Porteno, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Paraguay Profesyonel Lig Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 00:45. 1 puanlı Libertad 8. sırada bulunuyor, Cerro Porteno 4 puana sahip ve 4. sırada. Libertad son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Cerro Porteno son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 403 kodlu maçı oynayanlar; Libertad galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Cerro Porteno galibiyet oranı 0.00.

Libertad son haftadaki Cerro Porteno müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Cerro Porteno, Libertad karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Libertad, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

Cerro Porteno ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cerro Porteno, 1 gol atarken 0 gol yedi.

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