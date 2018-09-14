Libertad - General Diaz düellosu

Paraguay Profesyonel Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Libertad, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü General Diaz takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 02:15. Libertad 12 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken General Diaz 8 puanda ve 11. sırada. Libertad, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. General Diaz, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 277 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Libertad kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.75, General Diaz sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler.

Libertad son hafta oynanan General Diaz maçında 0-2 kazandı.

General Diaz ise Libertad maçında 0-2 yenildi.

Libertad, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 4 gol yedi.

General Diaz, dış sahada 0 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda General Diaz 6 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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