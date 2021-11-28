Libertadores Kupası Palmeiras'ın

Güney Amerika futbolunun "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen Libertadores Kupası finalinde iki Brezilya ekibi Palmeiras ile Flamengo karşı karşıya geldi.
— Palmeiras 🏆🏆🏆 (@Palmeiras) November 28, 2021
Uruguay'ın başkenti Montevideo'daki Yüzüncü Yıl Stadı'nda oynanan final mücadelesinin normal süresi Raphael Veiga ve Gabriel Barbosa'nın golleriyle 1-1 sona erdi.
Uzatmaya giden maçın 95. dakikasında Deyverson'un golüyle bir kez daha öne geçen Palmeiras, rakibini 2-1 mağlup etti.
— Habertürk Spor (@HTSpor) November 28, 2021
Palmeiras, 1999 ve 2020 yıllarının ardından turnuvada üçüncü kez şampiyonluğa uzandı.
Kariyerini Palmeiras'ta sürdüren eski Galatasaraylı Felipe Melo, 113. dakikada oyuna girdi.
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