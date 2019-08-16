Liberyalı senatör, memur aylığından 120 kat fazla olan maaşının çoğunu halka dağıtacak

Liberyalı senatör Abraham Darius Dillion, bir memurunkinin 120 katı olan maaşının yarısından fazlasını halka dağıtacağını açıkladı.

Geçen ayki ara seçimlerde Cumhurbaşkanı George Weah'ın desteklediği adayı geçerek Senato'ya seçilen Dillion, seçim kampanyasında 5 bin dolardan (yaklaşık 28 bin liradan) fazla maaş almayacağı taahhüdünde bulunmuştu.

Dillion'ın paranın geri kalan kısmını seçim bölgesindeki yardım projelerinde kullanacağı belirtiliyor.

Liberya'da ortalama memur maaşı 125 dolar (yaklaşık 700 lira). Milletvekilleri ve senatörlerin maaşı ise 12 bin dolarla 15 bin dolar (yaklaşık 66 bin lirayla 83 bin lira) arasında değişiyor.

İkramiyeler, jeneratör, internet ve telefon paraları da devlet tarafından karşılanan meclis üyelerinin maaşı yıllık 200 bin dolara kadar çıkıyor.

Kişi başına düşen milli gelirin 700 dolar (satın alma paritesiyle 1300 dolar) olduğu ülkede halkın yüzde 54,1'i yoksulluk sınırının altında.

Bu kişiler, geçimlerini günde iki dolardan daha az bir parayla sürdürüyor.

Dillion, ülke için sıra dışı sayılan bir kararla seçilmeden önce mal varlığını da açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı da maaşını yüzde 25 düşürmüştü

Aralık 2017'de Liberya Devlet Başkanı seçilen Milan'ın eski unutulmaz golcülerinden George Weah da iktidara geldikten sonra maaşını yüzde 25 düşürmüştü.

Weah maaşını azaltma kararını açıklarken "Ekonomimiz, hükümetimiz iflas etti. Paramız serbest düşüşte, enflasyon tırmanıyor. İşsizlik hiç görülmediği kadar yüksek, döviz rezervlerimiz hiç olmadığı kadar düşük" demişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Jewel Taylor'ın milletvekili maaşlarının artırılması önerisi ise tepki çekmişti.