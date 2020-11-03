Libya 5+5 Ortak Askeri Komitesi'nde fikir birliği var

AA

Libya'nın güneybatısındaki Gadamis kentinde basın toplantısı düzenleyen BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, 5+5 adıyla bilinen Ortak Askeri Komitenin artık 10'lar Komitesi haline geldiğini söyledi.

Williams, görüşmelerde heyetler arasında büyük bir fikir birliği oluştuğunu, 10'lar Komitesi'nin daimi bir ateşkes için gerekli mekanizma üzerine çalıştığını belirtti.

Komitenin 10 üyesinin de cesaret ve kararlılığının yanı sıra Libya'ya karşı yüksek sorumluluklarının takdir edildiğini dile getiren Williams, Tunus'a gidecek olan Libyalı siyasilere de 10'lar Komitesinin cesaretinde olmaları çağrısında bulundu.

Williams, 10'lar Komitesi'nin salı günü yapacakları oturumların ardından ulaşılan sonuçların açıklanacağını vurguladı.

BM gözetiminde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlerden 5'er askeri temsilcinin katıldığı toplantı ilk kez ülke içinde yapılıyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen askeri komite toplantılarının dördüncü turunda, Libya hükümeti ile Halife Hafter güçlerinden heyetler arasında ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, kalıcı ateşkes anlaşması gereği ülkedeki tüm paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların 3 ay içinde Libya topraklarından ayrılacağını bildirmişti.

UNSMIL'in Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Gadamis toplantıları 2-4 Kasım tarihleri arasında yapılacak.